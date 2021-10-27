Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,35 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Станом на 27 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,35 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.419000 грн за долар;
30.679100 грн за євро;
0.380560 грн за російський рубль;
36.439700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 26 жовтня курс усіх валют зріс.