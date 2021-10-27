Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По состоянию на 27 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:
26.419000 грн за доллар;
30.679100 грн за евро;
0,380560 грн за российский рубль;
36.439700 грн за фунт стерлингов.
В сравнении с 26 октября курс всех валют вырос.