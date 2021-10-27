Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на следующем уровне:

26.419000 грн за доллар;

30.679100 грн за евро;

0,380560 грн за российский рубль;

36.439700 грн за фунт стерлингов.

В сравнении с 26 октября курс всех валют вырос.