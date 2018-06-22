Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 червня встановлені на такому рівні:
26.305365 грн за долар;
30.351130 грн за євро;
0.412390 грн за російський рубль;
34.738618 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 червня курс усіх валют — знизився.