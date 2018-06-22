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25 березня, 17:08 • 66479 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/долар

Київ • УНН

 • 11625 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 червня встановлені на такому рівні:

26.305365 грн за долар;

30.351130 грн за євро;

0.412390 грн за російський рубль;

34.738618 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 червня курс усіх валют — знизився.

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