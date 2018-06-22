Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 июня установлены на таком уровне:
26.305365 грн за доллар;
30.351130 грн за евро;
0.412390 грн за российский рубль;
34.738618 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 июня курс всех валют — снизился.