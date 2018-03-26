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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,26 грн/дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 березня встановлені на такому рівні:

26,265478 грн за долар;

32,427359 грн за євро;

0,459930 грн за російський рубль;

37,151125 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 25 березня, курс рубля - знизився, а курс усіх інших валют - зріс.

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