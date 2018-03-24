Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,25 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,25 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 24 березня встановлені на такому рівні:
26,253649 грн за долар;
32,333994 грн за євро;
0,461890 грн за російський рубль;
37,080268 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 березня, курс усіх валют залишився незмінним.