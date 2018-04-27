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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар

Київ • УНН

 • 9097 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 квітня встановлені на такому рівні:

26,230047 грн за долар;

31,916721 грн за євро;

0,418990 грн за російський рубль;

36,643767 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 26 квітня, курс усіх валют, окрім фунту стерлінгів, зменшився.

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