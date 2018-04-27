Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,23 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 квітня встановлені на такому рівні:
26,230047 грн за долар;
31,916721 грн за євро;
0,418990 грн за російський рубль;
36,643767 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 квітня, курс усіх валют, окрім фунту стерлінгів, зменшився.