Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На 21 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 травня встановлені на такому рівні:
26.202895 за долар;
29.260773 грн за євро;
0.406320 грн за російський рубль;
33.395084 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 травня курс усіх валют різко знизився.