Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,14 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 квітня встановлені на такому рівні:
26,147772 грн за долар;
32,391860 грн за євро;
0,424790 грн за російський рубль;
37,187142 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 квітня, курс долара та євро - зріс, російського рубля та фунту - знизився.