Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 квітня встановлені на такому рівні:
26,089279 грн за долар;
32,272438 грн за євро;
0,418910 грн за російський рубль;
37,324279 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 квітня, курс долара та російського рубля - зріс, євро та фунту - знизився.