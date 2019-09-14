Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,83 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На 14 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,83 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 вересня встановлені на такому рівні:
24.831184 грн за долар;
27.222427 грн за євро;
0.380900 грн за російський рубль;
30.614515 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 вересня курс усіх зазначених валют не змінився.