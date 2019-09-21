Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,62 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На 21 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,62 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 21 вересня встановлені на такому рівні:
24.617559 грн за долар;
27.244253 грн за євро;
0.383330 грн за російський рубль;
30.702939 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 20 вересня курс усіх зазначених валют не змінився.