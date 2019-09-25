Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,21 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На 25 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,21 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 вересня встановлені на такому рівні:
24.209491 грн за долар;
26.637703 грн за євро;
0.380020 грн за російський рубль;
30.217580 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 вересня курс усіх зазначених валют знизився.