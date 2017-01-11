Офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, залучатимуть до АТО тільки добровільно – Генштаб

“Офіцерів запасу планують призначати на посади в бойові військові частини, що передбачає їх підготовку як військово-навченого ресурсу з подальшим зарахуванням до оперативного резерву першої черги. Участь у проведенні Антитерористичної операції буде здійснюватися виключно у добровільному порядку”, — наголосив він.

За його словами, призвані офіцери запасу можуть написати відповідні рапорти і добровільно брати участь в АТО, або зробити це шляхом укладання контракту.

“Виключно добровільно або після укладання контракту, лише ці офіцери зможуть брати участь у проведенні АТО”, — зазначив М.Андрусяк.

Він зауважив, що на зазначену категорію військовослужбовців будуть розповсюджуватися всі норми соціального захисту, якими користуються кадрові військовослужбовці.

Як повідомялв УНН, навчальний центр Сил спеціальних операцій дозволить випускати "універсальних солдатів".