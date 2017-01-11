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Офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, будут привлекать к АТО только добровольно – Генштаб

Офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, будут привлекать к АТО только добровольно – Генштаб

Киев • УНН

 • 24818 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Офицеров запаса, окончивших военную кафедру в высших учебных заведениях, будут привлекать к антитеррористической операции только добровольно. Об этом сказал начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марк Андрусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба в Facebook.

"Офицеров запаса планируют назначать на должности в боевые военные части, что предусматривает их подготовку как военно-обученного ресурса с последующим зачислением до оперативного резерва первой очереди. Участие в проведении антитеррористической операции будет осуществляться исключительно в добровольном порядке ", - подчеркнул он.

По его словам, призванные офицеры запаса могут написать соответствующие рапорты и добровольно участвовать в АТО, или сделать это путем заключения контракта.

"Исключительно добровольно или после заключения контракта, только эти офицеры смогут участвовать в проведении АТО", - отметил М.Андрусяк.

Он отметил, что на указанную категорию военнослужащих будут распространяться все нормы социальной защиты, которыми пользуются кадровые военнослужащие.

Как сообщил УНН, учебный центр Сил специальных операций позволит выпускать "универсальных солдат" .

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