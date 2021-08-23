Офіцер армії Вірменії заблукав та опинився на території Азербайджану

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“22 серпня близько 21:00 (20:00 за київським часом) старший лейтенант військової частини N Міноборони Вірменії без дозволу вищого командування покинув місце постійної дислокації, після чого з ним було втрачено зв’язок. За попередньою інформацією, він заблукав в умовах поганої видимості і опинився на азербайджанській стороні”, — наголошується в повідомленні.

Як говориться в заяві військового відомства Вірменії, “були розпочаті пошуково-рятувальні операції, за посередництва російської сторони робляться кроки по підтвердженню присутності військовослужбовця на азербайджанській стороні”.

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Аналогічний випадок стався 14 липня, коли в умовах туману зник зв’язок з двома вірменськими військовими під час виконання ними службових обов’язків. Місцезнаходження вірменських військових досі невідомо.

Обстановка на кордоні почала погіршуватися з 12 травня 2021 року. Тоді вірменське військове відомство заявило, що азербайджанські збройні сили в цілях коригування кордону намагалися провести певні роботи в одному з прикордонних районів Сюнікської області. З того часу обидві сторони періодично повідомляють про інциденти.