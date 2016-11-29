Офісне приміщення горіло на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, офісне приміщення ТОВ "Авто-Преміум" горіле в місті Вишневе на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Так, о 03:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в адміністративній будівлі в місті Вишневе по вулиці Вячеслава Чорновола.
По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загорання виникло у офісному приміщенні ТОВ "Авто-Преміум". Пожежу вдалося швидко локалізувати о 03:29 та запобігти розповсюдження вогню на будівлю в цілому. Пожежу було ліквідовано о 04:00 силами 9 чоловік особового складу. Вогнем пошкоджено офісну техніку та внутрішнє оздоблення стін приміщень.
Причина виникнення пожежі та сума завданих збитків на разі встановлюється.