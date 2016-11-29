Офисное помещение горело в Киевской области

Так, в 03:00 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в административном здании в городе Вишневое по улице Вячеслава Чорновила.

По прибытию на место вызова спасатели было установили, что возгорание возникло в офисном помещении ООО "Авто-Премиум". Пожар удалось быстро локализовать в 3:29 и предотвратить распространение огня на здание в целом. Пожар был ликвидирован в 04:00 силами 9 человек личного состава. Огнем повреждена офисная техника и внутренняя отделка стен помещений.

Причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба на данный устанавливается.