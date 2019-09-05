Офісна робота негативно впливає на серцево-судинну систему – кардіолог
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Офісна робота негативно впливає на серцево-судинну і нервову системи через стреси. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної робіт ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Офісна робота не додає здоров’я. Багато офісної роботи пов’язано зі стресовими ситуаціями, тому необхідно приділяти час фізичним навантаженням. Офісна робота впливає негативно не тільки на серцево-судинну систему, але й на нервову систему, та створює проблеми з хребтом", - зазначив медик.
За його словами, півгодини легкого бігу чи заняття в басейні до роботи або після позитивно впливають на здоров’я.
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