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Офісна робота негативно впливає на серцево-судинну систему – кардіолог

Офісна робота негативно впливає на серцево-судинну систему – кардіолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Офісна робота негативно впливає на серцево-судинну і нервову системи через стреси. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної робіт ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Офісна робота не додає здоров’я. Багато офісної роботи пов’язано зі стресовими ситуаціями, тому необхідно приділяти час фізичним навантаженням. Офісна робота впливає негативно не тільки на серцево-судинну систему, але й на нервову систему, та створює проблеми з хребтом", - зазначив медик.

За його словами, півгодини легкого бігу чи заняття в басейні до роботи або після позитивно впливають на здоров’я.

Нагадаємо, китайські дослідники розкрили механізм того, як хронічний стрес сприяє розвитку раку молочної залози, що допоможе пролити світло на майбутнє клінічне лікування раку.

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