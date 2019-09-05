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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 115119 просмотра

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Офисная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему - кардиолог

Офисная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему - кардиолог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Офисная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему из-за стрессов. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационным работам ГУ "Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова" НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата "Спроси у доктора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Офисная работа не добавляет здоровья. Много офисной работы связано со стрессовыми ситуациями, поэтому необходимо уделять время физическим нагрузкам. Офисная работа влияет негативно не только на сердечно-сосудистую систему, но и на нервную систему, и создает проблемы с позвоночником" , - отметил медик.

По его словам, полчаса легкого бега или занятия в бассейне до работы или после положительно влияют на здоровье.

Напомним, китайские исследователи раскрыли механизм того, как хронический стресс способствует развитию рака молочной железы, что поможет пролить свет на будущее клиническое лечение рака.

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