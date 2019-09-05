Офисная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему - кардиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Офисная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему из-за стрессов. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационным работам ГУ "Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова" НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата "Спроси у доктора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Офисная работа не добавляет здоровья. Много офисной работы связано со стрессовыми ситуациями, поэтому необходимо уделять время физическим нагрузкам. Офисная работа влияет негативно не только на сердечно-сосудистую систему, но и на нервную систему, и создает проблемы с позвоночником" , - отметил медик.
По его словам, полчаса легкого бега или занятия в бассейне до работы или после положительно влияют на здоровье.
Напомним, китайские исследователи раскрыли механизм того, как хронический стресс способствует развитию рака молочной железы, что поможет пролить свет на будущее клиническое лечение рака.