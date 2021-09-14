Офіс Президента відмовив в реєстрації петиції про розслідування смерті Кернеса - Соколовська

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“Активісти спробували зареєструвати на сайті Офісу Президента петицію з проханням про те, щоб Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування „обставин смерті Геннадія Кернеса і захоплення влади в Харкові“. Але їм відмовили в реєстрації такої петиції”, — пише Соколовська.

Не вдалося зареєструвати схожу петицію і на сайті Харківської міськради, продовжила експерт.

“На питання, чому її не реєструють на сайті Харківської міськради, відповідь очевидна — тому що, саме там, схоже, і знаходяться найобізнаніші в обставинах смерті Кернеса люди і їм дуже не хочеться ділитися своїми „знаннями“ з громадськістю”, — додала Соколовська .

Вона зазначила, що деякий час в ЗМІ обговорюється версія, що смерть Кернеса повинні розслідувати по ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, — ред.).

“На користь цієї версії наводяться наступні аргументи: по-перше, Кернес за два дні до „раптового“ діагнозу був абсолютно здоровий, зустрічався з багатьма людьми в ОП, і ніхто з них не захворів, крім нього.

По-друге, викликає сумніви „несподіваний“ інсульт у лікарні і терміновий вивіз Кернеса в Німеччину. Притому, що практично єдиним джерелом інформації для громадськості про стан його здоров’я стає Павло Фукс.

І, по-третє, після того, як Кернеса вивезли в Німеччину, списки Блоку Кернеса були перероблені так, що сам Геннадій Адольфович дуже сильно б здивувався”, — додала експерт.

Розслідуючи смерть Кернеса, правоохоронцям варто звернути увагу на ряд подій, вважає Соколовська.

“Місцеві спостерігачі кажуть, що, навряд чи б в списки Блоку Кернеса могли потрапити люди близькі до ексглави МВС Арсена Авакова. Якби ті, хто їх включав, знали, що Кернес повернеться живий.

Звертають також увагу на те, що, власне, смерть Кернеса і відкрила дорогу близькому до Авакова Ігорю Терехову до крісла в.о. мера”, — пише вона.

У контексті

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито була доданий електронний підпис Кернеса. Цей підпис за однією з версій вважають підробленим.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.