Офис Президента отказал в регистрации петиции о расследовании смерти Кернеса - Соколовская

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“Активисты попытались зарегистрировать на сайте Офиса Президента петицию с просьбой о том, чтобы Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование „обстоятельств смерти Геннадия Кернеса и захвата власти в Харькове“. Но им отказали в регистрации такой петиции”, — пишет Соколовская.

Не удалось зарегистрировать схожую петицию и на сайте Харьковского горсовета, продолжила эксперт.

“На вопрос, почему ее не регистрируют на сайте Харьковского горсовета, ответ очевиден — потому что, именно там, похоже, и находятся самые осведомленные в обстоятельствах смерти Кернеса люди и им очень не хочется делиться своими „знаниями“ с общественностью”, — добавила Соколовская.

Она отметила, что некоторое время в СМИ обсуждается версия, что смерть Кернеса должны расследовать по ст. 115 УКУ (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — ред.).

“В пользу этой версии приводятся следующие аргументы: во-первых, Кернес за два дня до „скоропостижного“ диагноза был абсолютно здоров, встречался со многими людьми в ОП, и никто из них не заболел, кроме него.

Во-вторых, вызывает сомнения „неожиданный“ инсульт в больнице и срочный вывоз Кернеса в Германию. Притом, что практически единственным источником информации для общественности о состоянии его здоровья становится Павел Фукс.

И, в-третьих, после того, как Кернеса вывезли в Германию, списки Блока Кернеса были переделаны так, что сам Геннадий Адольфович очень сильно бы удивился”, — добавила эксперт.

Расследуя смерть Кернеса, правоохранителям стоит обратить внимание на ряд событий, считает Соколовская.

“Местные наблюдатели говорят, что, вряд ли бы в списки Блока Кернеса могли попасть люди близкие к экс-главе МВД Арсену Авакову. Если бы те, кто их включал, знали, что Кернес вернется живой.

Обращают также внимание на то, что, собственно, смерть Кернеса и открыла дорогу близкому к Авакову Игорю Терехову к креслу и.о. мэра”, — пишет она.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.