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Офіс Президента опублікував звіт фонду щодо боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Офіс Президента оприлюднив оперативний звіт фонду з ліквідації наслідків COVID-19. У ньому зазначається, що фонд закупив та на яку суму. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені дані інфографіки.

Офіс Президента опублікував звіт фонду щодо боротьби з COVID-19

Так, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента склав 374 мільйони 620 тисяч гривень.

За ці кошти закупили маски, костюми, окуляри, одноразові та багаторазові рукавички, ПЛР- та експрес-тести, термометри та багато іншого.

Також в звіті вказана інформація, скільки усього було рейсів та звідки.

Нагадаємо, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.

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