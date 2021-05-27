Офіс Президента хоче змінити секретаря Київради - ЗМІ

Політолог Юрій Романенко розписав, як може виглядати “тимчасове” відсторонення Кличко з посади голови КМДА — через рішення РНБОУ, яке потім буде легітимізовано указом Президента. В такому випадку виконуючим обов’язки глави КМДА призначається його перший заступник Олексій Кулеба, креатура глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Потім Кличко збираються позбавити впливу і на Київську міську раду і винести питання про зміну секретаря Київради (нині на цій посаді перебуває близький до мера представник “УДАРу” Володимир Бондаренко).

За інформацією видання, місце секретаря Київради в цій ситуації пророкують представнику від “Європейської солідарності”. Перерозподілу зазнають і посади в комісіях Київради.

На даний момент в Київраді фракція партії “Слуга народу” налічує 12 мандатів. Стільки ж має “Батьківщина”, на два мандати більше у “Єдності”. У “Європейської солідарності” — 31 голос. В результаті ситуативна більшість може налічувати близько 70 голосів.

“Кожна з цих фракцій має свої аргументи отримати „золоту акцію“. І не те, щоб стати на бік Офісу Президента, як може здатися спочатку. А щоб повернути себе в гру, яку в Київраді зациклив на собі мер”, — йдеться в статті.

Головне завдання Офісу Президента — щоб Віталій Кличко добровільно пішов у тінь, як колишній мер Леонід Черновецький, відмовившись і від мерства, і від керівництва Київміськадміністрацією.