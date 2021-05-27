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Офис Президента хочет сменить секретаря Киевсовета - СМИ

Киев • УНН

 • 14616 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Офис Президента Зеленского рассматривает несколько сценариев “обрезания” власти в Киеве. Поскольку даже новая редакция закона “О столице” все равно не решает “проблемы Кличко” и создаст в столице механизм двоевластия, Офис Президента намеревается совершить блицкриг и прибегнуть к проверенной во времена Виктора Януковича схемы по устранению от власти бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его “молодой команды”, пишет “КиевВласть”.

Офис Президента хочет сменить секретаря Киевсовета - СМИ

Политолог Юрий Романенко расписал, как может выглядеть “временное” отстранения Кличко от должности главы КГГА — через решение СНБОУ, которое затем будет легитимизировано указом Президента. В таком случае исполняющим обязанности главы КГГА назначается его первый заместитель Алексей Кулеба, креатура главы Офиса президента Андрея Ермака.

Затем Кличко собираются лишить влияния и на Киевский городской совет и вынести вопрос о смене секретаря Киевсовета (ныне на этой должности пребывает близкий к мэру представитель “УДАРа” Владимир Бондаренко).

По информации издания, место секретаря Киевсовета в этой ситуации прочат представителю от “Европейской солидарности”. Перераспределению последуют и должности в комиссиях Киевсовета.

На даный момент в Киевсовете фракция партии “Слуга народа” насчитывает 12 мандатов. Столько же имеет “Батькивщина”, на два мандата больше у “Едности”. У “Европейской солидарности” — 31 голос. В итоге ситуативное большинство может насчитывать около 70 голосов.

“Каждая из этих фракций имеет свои аргументы получить „золотую акцию“. И не то, чтобы стать на сторону Офиса Президента, как может показаться изначально. А чтобы вернуть себя в игру, которую в Киевсовете зациклил на себе мэр”, — говорится в статье.

Главная задача Офиса Президента — чтобы Виталий Кличко добровольно ушел в тень, как бывший мэр Леонид Черновецкий, отказавшись и от мэрства, и от руководства Киевгорадминистрацией.

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