Форум щодо Донбасу планують провести у вересні – Данилюк

"Зараз готується цей форум, передусім, Офісом президента. Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів", - сказав Данилюк.

Він підтвердив, що форум хочуть провести у вересні.

"В регіон треба залучати інвестиції: в дороги, в порти, в розвиток іншої інфраструктури, в школи, для цього потрібні гроші. Є ресурси місцевого бюджету, є ресурси центрального бюджету, є міжнародних фінансових організацій, а є приватний бізнес", - сказав Данилюк.

За його словами треба розуміти, хто і що хоче отримати, розуміти мотивацію.

"Наприклад, я спілкувався з президентом Світового банку, і ми обговорили логіку того, чому СБ міг би брати участь в проектах на Донбасі. І прив'язали це до ключових реформ, які вони підтримують в Україні. Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін", - розповів Данилюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв про плани провести в Маріуполі інвестиційний форум.

Раніше Зеленський запросив іноземних інвесторів підтримати Донбас.