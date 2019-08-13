Форум щодо Донбасу планують провести у вересні – Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Офісом Президента готується форум у Маріуполі щодо привернення уваги до розвитку Донбасу та залучення інвесторів. Форум хочуть провести у вересні. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"Зараз готується цей форум, передусім, Офісом президента. Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів", - сказав Данилюк.
Він підтвердив, що форум хочуть провести у вересні.
"В регіон треба залучати інвестиції: в дороги, в порти, в розвиток іншої інфраструктури, в школи, для цього потрібні гроші. Є ресурси місцевого бюджету, є ресурси центрального бюджету, є міжнародних фінансових організацій, а є приватний бізнес", - сказав Данилюк.
За його словами треба розуміти, хто і що хоче отримати, розуміти мотивацію.
"Наприклад, я спілкувався з президентом Світового банку, і ми обговорили логіку того, чому СБ міг би брати участь в проектах на Донбасі. І прив'язали це до ключових реформ, які вони підтримують в Україні. Якщо інші будуть вкладатися, то на Донбасі буде досягнута критична маса змін", - розповів Данилюк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв про плани провести в Маріуполі інвестиційний форум.
Раніше Зеленський запросив іноземних інвесторів підтримати Донбас.