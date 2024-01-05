Одружилися під час Другої світової війни: пара з Міссурі відсвяткувала 80-річчя шлюбу
Київ • УНН
103 та 102-річна пара з Міссурі святкує 80-ту річницю весілля, яке вони одружилися під час Другої світової війни.
Ендрю та Берта, яким відповідно 103 та 102 року, відсвяткували в американському штаті Міссурі 80-річчя свого шлюбу. Про це повідомили Sky News, передає УНН.
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Чоловік і дружина з Міссурі, які одружилися під час Другої світової війни і яким зараз 103 і 102 роки, відзначають рідкісну річницю.
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