Одружилися під час Другої світової війни: пара з Міссурі відсвяткувала 80-річчя шлюбу

Ендрю та Берта, яким відповідно 103 та 102 року, відсвяткували в американському штаті Міссурі 80-річчя свого шлюбу. Про це повідомили Sky News, передає УНН.

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Чоловік і дружина з Міссурі, які одружилися під час Другої світової війни і яким зараз 103 і 102 роки, відзначають рідкісну річницю. - йдеться в повідомленні.

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