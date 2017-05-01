Одразу 2 ТРЦ "замінували" в Херсоні

Окрім цього, надійшло повідомлення, що біля іншого ТРЦ заміновано авто.

“Також з обласного управління СБУ надійшло повідомлення про замінування одного з автомобілів, який знаходиться біля ТРЦ “Суворовський”, — йдеться у повідомленні.

На місця події виїхали слідчо-оперативні групи Дніпровського відділення поліції, Херсонського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП та кінологи.

Працівники поліції оточили територію, проводиться евакуація громадян. Проводяться необхідні заходи для пошуку можливих вибухових пристроїв та встановленню особи мінера.

Нагадаємо, 28 квітня в Одесі “замінували” будівлю Малиновського райсуду.