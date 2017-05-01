Одразу 2 ТРЦ "замінували" в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. До чергової частини Головного управління Національної поліції Херсонщини надійшло повідомлення з обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на електронну адресу ДСНС надійшов лист з інформацією про замінування торгівельно-розважального центру. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції в Херсонській області.
Окрім цього, надійшло повідомлення, що біля іншого ТРЦ заміновано авто.
“Також з обласного управління СБУ надійшло повідомлення про замінування одного з автомобілів, який знаходиться біля ТРЦ “Суворовський”, — йдеться у повідомленні.
На місця події виїхали слідчо-оперативні групи Дніпровського відділення поліції, Херсонського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП та кінологи.
Працівники поліції оточили територію, проводиться евакуація громадян. Проводяться необхідні заходи для пошуку можливих вибухових пристроїв та встановленню особи мінера.
Нагадаємо, 28 квітня в Одесі “замінували” будівлю Малиновського райсуду.