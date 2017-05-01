Сразу 2 ТРЦ "заминировали" в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В дежурную часть Главного управления Национальной полиции Херсонской области поступило сообщение из областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на электронный адрес ГСЧС поступило письмо с информацией о заминировании торгово-развлекательного центра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Херсонской области.
Кроме этого, поступило сообщение, что уже возле другого ТРЦ заминирован автомобиль.
“Также из областного управления СБУ поступило сообщение о заминировании одного из автомобилей, который находится возле ТРЦ “Суворовский”, — говорится в сообщении.
На места происшествия выехали следственно-оперативные группы Днепровского отделения полиции, Херсонского отдела полиции, специалисты взрывотехнического отдела ГУНП и кинологи.
Работники полиции оцепили территорию, проводится эвакуация граждан. Проводятся необходимые мероприятия для поиска возможных взрывных устройств и установлению лица минера.
Напомним, 28 апреля в Одессе “заминировали” здание Малиновского райсуда.