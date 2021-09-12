Однорічна дитина в США померла після того, як мати залишила її в машині більш ніж на 9 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Однорічна дитина зі штату Техас померла після того, як мати залишила її в машині більш ніж на 9 годин. Про це пише видання Insider, передає УНН.
Деталі
Того ранку мати трьох дітей відвезла двох старших дітей в дитячий сад, а з собою забрала однорічну дитину.
"... у матері було троє дітей у віці п'яти, трьох і одного року, яких вона збиралася віддати в дитячий сад, - сказав сержант Бен Білл. - Вона висадила п'ятирічного і трирічну дитину, але, очевидно, залишила однорічну дитину в машині. Вона повернулася додому, увійшла в будинок, а дитина залишилась в машині".
За словами поліції, дівчинка була залишена в автомобілі "Honda Civic" її матері з 8:30 до 18 години. Того дня в Техасі температура повітря складала 32 градуси за Цельсієм.
Мати сказала, що не знала, що її дочка не перебуває в дитячому саду, поки вона не поїхала за своїми дітьми в садок іншою машиною.
Доповнення
За даними USA Today, в Техасі найбільше дитячих смертей через гарячі автомобілі серед усіх штатів, і однорічна дитина стала 20-ю жертвою в 2021 році.
1 вересня в Південній Кароліні померли дві 20-ти місячні дитини, залишені в гарячій машині більше ніж на дев'ять годин.