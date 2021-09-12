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Годовалый ребенок в США умер после того, как мать оставила его в машине более чем на 9 часов

Годовалый ребенок в США умер после того, как мать оставила его в машине более чем на 9 часов

Киев  •  УНН

 • 34081 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Годовалый ребенок из штата Техас умер после того, как мать оставила его в машине более чем на 9 часов. Об этом пишет издание Insider, передает УНН.

Детали

В то утро мать троих детей увезла двух старших детей в детский сад, а с собой забрала годовалого ребенка.

"... у матери было трое детей в возрасте пяти, трех и одного года, которых она собиралась отдать в детский сад, - сказал сержант Бен Билл. - Она высадила пятилетнего и трехлетнего ребенка, но, очевидно, оставила годовалого ребенка в машине. Она вернулась домой, вошла в дом, а ребенок остался в машине".

По словам полиции, девочка была оставлена в автомобиле "Honda Civic" ее матери с 8:30 до 18 часов. В тот день в Техасе температура воздуха составляла 32 градуса по Цельсию.

Мать сказала, что не знала, что ее дочь не находится в детском саду, пока она не уехала за своими детьми в садик другой машиной.

Дополнение

По данным USA Today, в Техасе больше всего детских смертей из-за горячих автомобилей среди всех штатов, и годовалый ребенок стал 20-й жертвой в 2021 году.

1 сентября в Южной Каролине погибли двое 20-ти месячных детей, оставленные в горячей машине более чем на 9 часов.

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