Маленька дитина у РФ померла через перекинуту каструлю з киплячими макаронами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У так званій Новій Москві у російській столиці однорічна дівчинка померла в лікарні від отриманих опіків. Про це з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах повідомляє видання "Москва", передає УНН.
За словами джерела, 21 липня в столичну дитячу лікарню доставили однорічну дівчинку в стані клінічної смерті, у якої виявили опіки 30% поверхні тіла.
"Мати дитини повідомила, що перебувала з дочкою в квартирі ЖК "Дубровка" в с. Сосонки і готувала їжу. Маля випадково перекинуло на себе каструлю з киплячими макаронами і отримало зазначені травми", - уточнив співрозмовник.
Через кілька годин після госпіталізації дівчинка померла. Мати покійної перебуває у шоковому стані.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.
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