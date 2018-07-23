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Маленька дитина у РФ померла через перекинуту каструлю з киплячими макаронами

Київ • УНН

 • 13986 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У так званій Новій Москві у російській столиці однорічна дівчинка померла в лікарні від отриманих опіків. Про це з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах повідомляє видання "Москва", передає УНН.

Маленька дитина у РФ померла через перекинуту каструлю з киплячими макаронами

За словами джерела, 21 липня в столичну дитячу лікарню доставили однорічну дівчинку в стані клінічної смерті, у якої виявили опіки 30% поверхні тіла.

"Мати дитини повідомила, що перебувала з дочкою в квартирі ЖК "Дубровка" в с. Сосонки і готувала їжу. Маля випадково перекинуло на себе каструлю з киплячими макаронами і отримало зазначені травми", - уточнив співрозмовник.

Через кілька годин після госпіталізації дівчинка померла. Мати покійної перебуває у шоковому стані.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, в Україні батьків засудили за смерть немовляти через перекинуту чашку з кавою.

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