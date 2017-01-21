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Один український військовий загинув за добу в зоні АТО

Один український військовий загинув за добу в зоні АТО

Київ • УНН

 • 8178 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, жоден не зазнав поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олксандр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовий, поранених не було", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 20 на 21 січня, у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

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