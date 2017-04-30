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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35829 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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12 квітня, 06:00 • 90121 перегляди

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Один український військовий загинув з початку доби, ще шестеро поранені - штаб

Київ • УНН

 • 10224 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. З початку доби внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Один український військовий загинув з початку доби, ще шестеро поранені - штаб

“Російсько-терористичні війська не припиняють вогневих провокацій проти сил АТО. З початку доби ворог 28 разів обстріляв опорні пункти Збройних Сил України. З початку доби один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Катеринівки загинув військовослужбовець ЗСУ.

Українські Національні Новини

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