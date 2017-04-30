Один український військовий загинув з початку доби, ще шестеро поранені - штаб

“Російсько-терористичні війська не припиняють вогневих провокацій проти сил АТО. З початку доби ворог 28 разів обстріляв опорні пункти Збройних Сил України. З початку доби один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Катеринівки загинув військовослужбовець ЗСУ.