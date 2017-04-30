Один украинский военный погиб с начала суток, еще шестеро ранены - штаб

"Российско-террористические войска не прекращают огневых провокаций против сил АТО. С начала суток враг 28 раз обстрелял опорные пункты Вооруженных Сил Украины. С начала суток один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате обстрела Катериновки погиб военнослужащий ВСУ.