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Один український військовий загинув, ще одного поранено за добу в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Впродовж минулої доби в зоні проведення антитетрористичної операції один український військовослужбовець загинув внаслідок кульового поранення під Авдіївкою, ще одного поранено поблизу Луганського. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Під час ворожих обстрілів біля Авдіївки від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець. Іще один дістав поранення внаслідок обстрілу в районі Луганського", - сказав він.

Зі слів О.Мотузяника, пораненого було оператично евакуйовано до військового медичного госпіталю.

"Зараз його життю нічого не загрожує", - повідомив він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ.

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