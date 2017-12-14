Один український військовий загинув, ще одного поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Впродовж минулої доби в зоні проведення антитетрористичної операції один український військовослужбовець загинув внаслідок кульового поранення під Авдіївкою, ще одного поранено поблизу Луганського. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Під час ворожих обстрілів біля Авдіївки від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець. Іще один дістав поранення внаслідок обстрілу в районі Луганського", - сказав він.
Зі слів О.Мотузяника, пораненого було оператично евакуйовано до військового медичного госпіталю.
"Зараз його життю нічого не загрожує", - повідомив він.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ.