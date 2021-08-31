Один із провідних півзахисників чемпіонату Нідерландів перейшов до клубу Маліновського

Деталі

Копмейнерс-старший підписав із бергамцями контракт на п’ять років. “АЗ” отримав за свого вихованця орієнтовно 14 млн. євро.

У минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 7 результативних пасів в 40 матчах за “АЗ” у всіх турнірах.

Доповнення

У складі “Аталанти” виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.