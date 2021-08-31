Один із провідних півзахисників чемпіонату Нідерландів перейшов до клубу Маліновського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Півзахисник збірної Нідерландів Тьон Копмейнерс змінив нідерландський ФК “АЗ Алкмаар” на італійську “Аталанту”, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Нідерландів.

Деталі

Копмейнерс-старший підписав із бергамцями контракт на п’ять років. “АЗ” отримав за свого вихованця орієнтовно 14 млн. євро.

У минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 7 результативних пасів в 40 матчах за “АЗ” у всіх турнірах.

Доповнення

У складі “Аталанти” виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

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