Один із лідерів збірної України з футболу значно втратив у трансферній вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вінгер збірної України та німецького “Шальке” Євген Коноплянка різко подешевшав по версії авторитетного порталу Transfermarkt, передає УНН.
У порівнянні з останньою зміною, коли вартість 28-річного українця становила 12,5 млн євро, Коноплянка втратив 3,5 млн. євро та став коштувати 9 млн.
Таким чином, Коноплянка втратив статус другого найдорожчого футболіста в збірній України пропустивши вперед Марлоса — 11 млн. євро. Також 9 млн. євро коштує півзахисника “Шахтаря” Тарас Степаненко.
Зауважимо, що на старті німецького етапу кар’єри Коноплянка за версією Transfermarkt коштував 18 млн. євро, а його пікова трансферна вартість була під час виступів в “Севільї” — 25 млн. в європейській валюті.
Примітно, що останнім часом Коноплянка остаточно втратив довіру тренерського штабу “Шальке” і лише в деяких поєдинках епізодично з’являється на заміну.
Додамо також, у нинішній кампанії представник “кобальтових” відіграв 24 поєдинки на клубному рівні — по 4 голи і результативні передачі.