Один із лідерів "Аталанти" прирівняв гру з "Шахтарем" із фіналом Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Футболіст основи італійської "Аталанти" Алехандро Гомес заявив про надзвичайну важливість результату в майбутньому протистоянні шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів із "Шахтарем", інформує УНН з посиланням на Football-Italia.
"Ми справді віримо в наші шанси, ми будемо приймати це, як фінал Ліги чемпіонів. Ми віддамо всі свої сили на перемогу, граючи в стилі "Аталанти" з технікою, фізичною складовою і всім іншим", - зізнався Гомес.
Відзначимо, що у групі С перед заключним туром "Аталанта" з 4 очками йде останньою. "Шахтар" має 6 балів і другу сходинку. Для виходу італійців до плей-офф змагань, їм необхідно перемагати "гірників" та сподіватися на поразку загребського "Динамо" від "Манчестер Сіті".
Додамо, гра "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться 11 грудня на ОСК "Металіст" о 19:55.