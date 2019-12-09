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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 60043 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 33858 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 82861 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142746 просмотра

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Один из лидеров "Аталанты" приравнял игру с "Шахтером" с финалом Лиги чемпионов

Один из лидеров "Аталанты" приравнял игру с "Шахтером" с финалом Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Футболист основы итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес заявил о чрезвычайной важности результата в будущем противостоянии шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", информирует УНН со ссылкой на Football-Italia.

"Мы действительно верим в наши шансы, мы будем принимать это, как финал Лиги чемпионов. Мы отдадим все свои силы на победу, играя в стиле" Аталанты "с техникой, физической составляющей и всем остальным", - признался Гомес.

Отметим, что в группе С перед заключительным туром "Аталанта" с 4 очками идет последней. "Шахтер" 6 баллов и второе место. Для выхода итальянцев в плей-офф соревнований, им необходимо побеждать "горняков" и надеяться на поражение загребского "Динамо" от "Манчестер Сити".

Добавим, игра "Шахтер" - "Аталанта" состоится 11 декабря на ОСК "Металлист" в 19:55.

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