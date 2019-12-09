Один из лидеров "Аталанты" приравнял игру с "Шахтером" с финалом Лиги чемпионов

"Мы действительно верим в наши шансы, мы будем принимать это, как финал Лиги чемпионов. Мы отдадим все свои силы на победу, играя в стиле" Аталанты "с техникой, физической составляющей и всем остальным", - признался Гомес.

Отметим, что в группе С перед заключительным туром "Аталанта" с 4 очками идет последней. "Шахтер" 6 баллов и второе место. Для выхода итальянцев в плей-офф соревнований, им необходимо побеждать "горняков" и надеяться на поражение загребского "Динамо" от "Манчестер Сити".

Добавим, игра "Шахтер" - "Аталанта" состоится 11 декабря на ОСК "Металлист" в 19:55.