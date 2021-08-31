Одеську колонію спробують продати з третього разу

Як повідомляють в пресслужбі ФДМУ, ціна продажу залишається колишньою - 223 млн грн.

Нагадаємо, влітку нинішнього року колонію вже намагалися продати два рази на аукціонах. Обидва рази охочих не виявлялося.

Площа земельної ділянки колонії - 5,983 га, площа будівель - 14 482 кв. м. Відстань від колонії до центру Одеси - 4 км, до моря - 3,5 км.

У травні 2019 року в колонії спалахнув бунт, у приміщеннях сталася пожежа. Після цього установу було розформовано, а територія законсервована.