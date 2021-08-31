Одесскую колонию попытаются продать с третьего раза
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Одессе 17 сентября состоится онлайн-аукцион, на котором Фонд госимущества уже в третий раз попытается продать государственное учреждение “Южная исправительная колония № 51”.
Как сообщают в пресс-службе ФГИУ, цена продажи остается прежней — 223 млн грн.
Напомним, летом нынешнего года колонию уже пытались продать два раза на аукционах. Оба раза желающих не оказывалось.
Площадь земельного участка колонии — 5,983 га, площадь зданий — 14 482 кв. м. Расстояние от колонии к центру Одессы — 4 км, до моря — 3,5 км.
В мае 2019 года в колонии вспыхнул бунт, в помещениях произошел пожар. После этого учреждение было расформировано, а территория законсервирована.