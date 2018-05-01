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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Одеські спортсмени піднялися Потьомкінськими сходами з екстремальною вагою на плечах

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. Першого травня одесити Артем Дмитрук та Анастасія Руда підкорили Потьомкінські сходи з екстремальною вагою на плечах. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Одеські спортсмени піднялися Потьомкінськими сходами з екстремальною вагою на плечах

Мініатюрна дівчина несла штангу вагою 40 кг, а Артем підкорив 192 сходинки із 100-кілограмовою штангою. Такий підйом спортсмени виконали вперше. Його мета – пропаганда здорового способу життя.

За словами Артема, раніше по Потьомкінських сходах зі штангою піднімався лише спортсмен з Росії.

Першою до пам’ятника Дюку дійшла Анастасія, яка несла на плечах понад дві третин своєї ваги. Вона подолала дистанцію за 2 хвилини 20 секунд. Час Артема – 3 хвилини. До речі, він майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу та самбіст.

Спортсмени кажуть, що не готувалися спеціально до підйому, а тому під час встановлення особистого рекорду, їх страхували секунданти.

Нагадаємо, 1 травня у Києві пройшла святкова демонстрація, присвячена Дню праці.

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