Одеські спортсмени піднялися Потьомкінськими сходами з екстремальною вагою на плечах
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. Першого травня одесити Артем Дмитрук та Анастасія Руда підкорили Потьомкінські сходи з екстремальною вагою на плечах. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Мініатюрна дівчина несла штангу вагою 40 кг, а Артем підкорив 192 сходинки із 100-кілограмовою штангою. Такий підйом спортсмени виконали вперше. Його мета – пропаганда здорового способу життя.
За словами Артема, раніше по Потьомкінських сходах зі штангою піднімався лише спортсмен з Росії.
Першою до пам’ятника Дюку дійшла Анастасія, яка несла на плечах понад дві третин своєї ваги. Вона подолала дистанцію за 2 хвилини 20 секунд. Час Артема – 3 хвилини. До речі, він майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу та самбіст.
Спортсмени кажуть, що не готувалися спеціально до підйому, а тому під час встановлення особистого рекорду, їх страхували секунданти.
Нагадаємо, 1 травня у Києві пройшла святкова демонстрація, присвячена Дню праці.