Одесские спортсмены поднялись по Потемкинской лестнице с экстремальным весом на плечах
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. Первого мая одесситы Артем Дмитрук и Анастасия Руда покорили Потемкинскую лестницу с экстремальным весом на плечах. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Миниатюрная девушка несла штангу весом 40 кг, а Артем покорил 192 ступени с 100-килограммовой штангой. Такой подъем спортсмены выполнили впервые. Его цель – пропаганда здорового образа жизни.
По словам Артема, ранее по Потемкинской лестнице со штангой поднимался только спортсмен из России.
Первой к памятнику Дюку пришла Анастасия, которая несла на плечах более две трети своего веса. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 20 секунд. Время Артема – 3 минуты. Кстати, он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и самбист.
Спортсмены говорят, что не готовились специально к подъему, поэтому при установлении личного рекорда, их страховали секунданты.
Напомним, 1 мая в Киеве прошла праздничная демонстрация, посвященная Дню труда.