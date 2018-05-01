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Одесские спортсмены поднялись по Потемкинской лестнице с экстремальным весом на плечах

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. Первого мая одесситы Артем Дмитрук и Анастасия Руда покорили Потемкинскую лестницу с экстремальным весом на плечах. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Одесские спортсмены поднялись по Потемкинской лестнице с экстремальным весом на плечах

Миниатюрная девушка несла штангу весом 40 кг, а Артем покорил 192 ступени с 100-килограммовой штангой. Такой подъем спортсмены выполнили впервые. Его цель – пропаганда здорового образа жизни.

По словам Артема, ранее по Потемкинской лестнице со штангой поднимался только спортсмен из России.

Первой к памятнику Дюку пришла Анастасия, которая несла на плечах более две трети своего веса. Она преодолела дистанцию ​​за 2 минуты 20 секунд. Время Артема – 3 минуты. Кстати, он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и самбист.

Спортсмены говорят, что не готовились специально к подъему, поэтому при установлении личного рекорда, их страховали секунданты.

Напомним, 1 мая в Киеве прошла праздничная демонстрация, посвященная Дню труда.

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