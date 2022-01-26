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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Одеські школи йдуть на "дистанційку"

Одеські школи йдуть на "дистанційку"

Київ • УНН

 • 17493 перегляди

ОДЕСА. 26 січня. УНН. З четверга, 27 січня, усі одеські школи переходять на режим дистанційного навчання. Це рішення було ухвалено 26 січня на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Як передає УНН, про це повідомила директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

“Просимо батьків уже готуватися до завтрашніх уроків онлайн, школам доручено безперебійно за розкладом розпочати навчання”, — пише Буйневич на своїй сторінці у Facebook.

Період, на який школи пішли на онлайн-формат, залежить від епідемічної ситуації в Одесі та обласному центрі.

Нагадаємо, 1319 випадків коронавірусу офіційно зареєстровано на Одещині за даними на 26 січня, 6 людей померли.

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