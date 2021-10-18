Одеська область продовжує лідирувати за кількістю захворювань COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Третій день поспіль Одеська область продовжує лідирувати за кількістю нових захворювань COVID-19 в Україні. За останню добу тут було зафіксовано 1367 нових випадків захворювання. 10 людей померли від наслідків, пов'язаних з хворобою.
За даними керівника Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левона Нікогосяна у місті на вихідних вакцинувалися 16 тисяч 878 осіб.
Як заявив на своїй сторінці в Facebook мер Одеси Геннадій Труханов, технічні можливості лікарень дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць в палатах, якщо того зажадає епідеміологічна ситуація.
Основною проблемою для міста, підкреслив мер, залишається нестача медичного і допоміжного персоналу.