Одеська область продовжує лідирувати за кількістю захворювань COVID-19

За даними керівника Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левона Нікогосяна у місті на вихідних вакцинувалися 16 тисяч 878 осіб.

Як заявив на своїй сторінці в Facebook мер Одеси Геннадій Труханов, технічні можливості лікарень дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць в палатах, якщо того зажадає епідеміологічна ситуація.

Основною проблемою для міста, підкреслив мер, залишається нестача медичного і допоміжного персоналу.