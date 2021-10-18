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Одесская область продолжает лидировать по числу заболеваний COVID-19

Одесская область продолжает лидировать по числу заболеваний COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Третий день подряд Одесская область продолжает лидировать по количеству новых заболеваний COVID-19 в Украине. За последние сутки здесь было зафиксировано 1367 новых случаев заболевания. 10 человек скончались от последствий, связанных с болезнью.

По данным руководителя Департамента охраны здоровья Одесского горсовета Левона Никогосяна в городе на выходных вакцинировались 16 тысяч 878 человек.

Как заявил на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов, технические возможности больниц позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест в палатах, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Основной проблемой для города, подчеркнул мэр, остается нехватка медицинского и вспомогательного персонала.

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