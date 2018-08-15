Одеситка під виглядом масажного салону організувала бордель
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі правоохоронці викрили сутенерку, яка зводила повій з іноземними клієнтами. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Так, 33-річну одеситку, яка під виглядом масажного салону, що функціонував у центрі міста, організувала надання послуг сексуального характеру, правоохоронці затримали.
"Жінка підшукувала повій віком від 20 до 25 років за допомогою розміщених в мережі Інтернет рекламних оголошень та створювала їм усі умови для роботи з клієнтами, серед яких були переважно іноземні громадяни. Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень. У подальшому статок, отриманий від протиправної діяльності, сутенерка розподіляла між завербованими жінками", - зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
На даний час тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до скоєння злочину.
Нагадаємо, у Кропивницькому затримали 44-річну місцеву жительку, яка підозрюється в організації надання сексуальних послуг в одній із саун обласного центру.