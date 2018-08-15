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Одесситка под видом массажного салона организовала бордель

Киев • УНН

 • 22969 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одессе правоохранители разоблачили сутенершу, которая сводила проституток с иностранными клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Одесситка под видом массажного салона организовала бордель

Так, 33-летнюю одесситку, которая под видом массажного салона, который функционировал в центре города, организовала предоставление услуг сексуального характера, правоохранители задержали.

"Женщина подыскивала проституток в возрасте от 20 до 25 лет с помощью размещенных в сети Интернет рекламных объявлений и создавала им все условия для работы с клиентами, среди которых были в основном иностранные граждане. Услуги в салоне стоили от 800 до 1000 гривен. В дальнейшем состояние, полученное от противоправной деятельности, сутенерка распределяла между завербованными женщинами", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Кропивницком задержали 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в организации предоставления сексуальных услуг в одной из саун областного центра.

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