Одещина: через останню атаку росіян на інфраструктуру в області суттєвий дефіцит електроенергії

Деталі

Внаслідок цієї атаки “Укренерго” зменшила кількість електроенергії, яку може використати Одеська область.

Станом на 17 січня ДТЕК Одеські електромережі отримала розпорядження на обмеження, які складають половину нормального споживання області. При цьому критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії.

У ДТЕК пояснили, що за таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення.

Цитата

“До графіків можна буде повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а „Укренерго“ зможе надати більші ліміти споживання для Одещини. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень”, — наголошують у відомстві.

Доповнення

Як писав УНН, дефіцит електроенергії в Києві залишається суттєвим. Лімітів, які наразі є у Києві — недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до стабілізаційних.